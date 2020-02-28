Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

На озере Лебединое в Киеве откроют фитнес-парк: как он будет выглядеть (фото)

28 февраля, 16:37

Наталья Руда

В мае планируют открыть первую очередь площадью 3,7 га

В Дарницком районе Киева в мае этого года планируют открыть первую очередь фитнес-парка у озера Лебединое между проспектом Бажана и улицей Кошица. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, площадь первой очереди составляет 3,7 га. Власти обещают прогулочные и велосипедные дорожки, парапетные скамьи, зону для игры в шахматы и домино, спортплощадку для волейбола и баскетбола. Парк оснастят поливо-оросительной системой. Также в перспективе хотят построить фонтан с визуальными эффектами.

Кроме того, в социальных сетях уже появились фото из нового парка.

Реклама

Ранее сообщалось, что ко Дню Киева в столице планируют открыть после капитального ремонта пять парков.

Напомним, "Киевзеленстрой" опубликовал видео предварительной концепции капитального ремонта парка имени Максима Рыльского в Голосеевском районе. При этом киевляне в социальных сетях выступают против масштабных изменений в парке и строительства там фудкортов, так как мест для развлечений достаточно на соседнем ВДНХ.

В тренде
В Киеве "скорая" попала в ДТП: такси занесло на тротуар (фото)

Также новости "Сегодня" писали, что в Ореховатские пруды продолжают сливать отходы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев парк позняки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве изменят правила проезда в метро из-за скандала с музыкальными инструментами
В Киеве изменят правила проезда в метро из-за скандала с музыкальными инструментамиТранспорт
Зеленский в Борисполе снова схлестнулся с
Зеленский в Борисполе снова схлестнулся с "разбойником" Годунком (видео)Политика
Силовики стянули в центр Киева спецтехнику из-за массовых протестов
Силовики стянули в центр Киева спецтехнику из-за массовых протестовДругие новости
"Это правда": бывший народный депутат Михаил Гаврилюк работает в Киеве таксистомДругие новости
Гадкая парковка в центре Киева: что делать, если столбики не помогают (фото)
Гадкая парковка в центре Киева: что делать, если столбики не помогают (фото)Транспорт
В Киеве заметили Tesla Cybertruck – все подробности (фото)
В Киеве заметили Tesla Cybertruck – все подробности (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...