На озере Лебединое в Киеве откроют фитнес-парк: как он будет выглядеть (фото)

В Дарницком районе Киева в мае этого года планируют открыть первую очередь фитнес-парка у озера Лебединое между проспектом Бажана и улицей Кошица. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, площадь первой очереди составляет 3,7 га. Власти обещают прогулочные и велосипедные дорожки, парапетные скамьи, зону для игры в шахматы и домино, спортплощадку для волейбола и баскетбола. Парк оснастят поливо-оросительной системой. Также в перспективе хотят построить фонтан с визуальными эффектами.

Кроме того, в социальных сетях уже появились фото из нового парка.

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Ранее сообщалось, что ко Дню Киева в столице планируют открыть после капитального ремонта пять парков.

Напомним, "Киевзеленстрой" опубликовал видео предварительной концепции капитального ремонта парка имени Максима Рыльского в Голосеевском районе. При этом киевляне в социальных сетях выступают против масштабных изменений в парке и строительства там фудкортов, так как мест для развлечений достаточно на соседнем ВДНХ.

Также новости "Сегодня" писали, что в Ореховатские пруды продолжают сливать отходы.

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