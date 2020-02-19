На памятнике архитектуры в центре Киева строят еще один "скворечник" (фото, видео)

По словам жильцов дома, в квартирах уже появились трещины на потолках и стенах

В центре Киева разгорелся очередной скандал из-за надстройки на крыше четырехэтажного старинного здания на улице Саксаганского, 43-б. Один из жильцов решил добавить к своей квартире еще один этаж-"скворечник".

Жильцы старинного здания переживают за общее состояние всего дома. По их словам, в квартирах уже появились трещины на потолках и стенах.

"Нашему зданию уже более ста лет. Мы переживаем, что из-за этой стройки дом может получить серьезные повреждения. Стены и потолки в трещинах, а перекрытия между тремя этажами ветхие – из дранки, в подвале постоянно влажно", – говорит нам один из местных жителей.

Снаружи дом выглядит довольно опрятно. На первом этаже кто-то тоже соорудил пристройку. А вот "скворечник" на четвертом этаже – впечатляет. Видно, что постройка заняла даже часть территории соседней квартиры на четвертом этаже.

"Стройка началась одновременно со стартом отопительного сезона, в прошлом году. Эту квартиру купила женщина. Хозяйка, видимо, решила, что двухкомнатной квартиры в центре ей мало, и начала строить второй этаж. С жильцами она не общается. Когда рабочие начали ремонт, она сообщила, что все разрешения получила. Но мы не думали, что будет построена такая махина! Владелица квартиры захватила чердак. Активисты от нашего дома пишут письма в разные инстанции, но толку от этого пока мало. Рабочие продолжают строить. Сегодня ходили по потолку над моей квартирой, и я им сделала замечание, чтобы вели себя осторожно. Мы реально боимся, чтобы они не рухнули нам на головы", – рассказывает сайту "Сегодня" одна из жительниц четвертого этажа.

Корреспондент сайта "Сегодня" позвонили в дверь квартиры №17, но нам так и не открыли. По словам соседей, строители их никому не открывают.

В департаменте охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации сайту "Сегодня" пояснили, что дом на Саксаганского, 43-б является памятником архитектуры местного значения – жилой флигель, возведенный в 1896-1897 годах.

"По указанному адресу выезжали с проверкой представители департамента. По результатам проверки выяснилось, что от хозяйки квартиры не поступало на согласование никаких проектов или проектной документации. То есть это самовольное возведение надстройки. Владелец не составил охранный договор на часть памятника архитектуры по улице Саксаганского, 43-б. Исходя из этого, 31 декабря 2019 года, владельцу квартиры было отправлено предписание от департамента. С момента его получения хозяин квартиры обязан прекратить любые работы на объекте и в пятидневный срок предоставить проектную документацию на выполнение работ", – сообщили нам в департаменте охраны культурного наследия КГГА. В тренде Убийство хирурга в центре Киева: подозреваемого задержали в аэропорту Одессы

Судя по тому, что строители работали еще и сегодня, то предписание хозяйка квартиры так и не получила или игнорирует требование городских властей.

Видео: Сегодня

"За незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их части виновники привлекаются к уголовной ответственности", – добавляют в департаменте.

Видео: Сегодня

В Голосеевской районной государственной администрации сайту "Сегодня" сообщили, что дополнительно на Саксаганского, 43-б выедут представители районного отдела благоустройства, чтобы составить предписание. Если у хозяйки квартиры не окажется разрешительных документов, то будет сделано обращение в департамент городского благоустройства на демонтаж незаконной конструкции.

"Изначально в руководящую компанию Голосеевского района, которая обслуживает данный дом на Саксаганского, 43-б, обратилась хозяйка квартиры №17. Она заявила, что хочет за собственные средства отремонтировать крышу дома, в границах своей квартиры. Поскольку здание давно капитально не ремонтировалось из-за отсутствия финансирования, то руководящая компания письменно уведомила хозяйку квартиры, что не против проведения ремонта чердака, в границах квартиры женщины. Но при условии, что ремонт будет проведен с учетом всех строительных норм и правил, без вмешательства в существующие конструкции данного дома. Увы, все это вылилось в возведение надстройки. Если у хозяйки квартиры нет разрешительных документов – эта постройка будет демонтирована", – пояснили нам в Голосеевской РГА.

Ранее мы писали, что надстройка в жилом доме в Киеве пугает местных жителей.

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