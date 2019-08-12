На Парковом мосту в Киеве ограничат движение после обрушения

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На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров в Киеве ограничат движение в связи с противоаварийными работами – укреплением конструкции плитками. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"Ремонт будут выполнять ночью. Поскольку объем работ большой, поэтому работы будут продолжаться несколько ночей (на вторник, среду и четверг)", - говорится в сообщении.

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Так, с 23:00 12 августа до 10:00 13 августа; с 23:00 13 августа до 10:00 14 августа; с 23:00 14 августа до 10:00 15 августа будет частично ограничен проход пешеходов и проезд велосипедистов.

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Не так давно от конструкции Паркового моста с грохотом отвалился и рухнул вниз огромный кусок железобетона. Жители отреагировали на случившееся огромным количеством возмущенных комментариев и едких шуток. В "Киевавтодоре" уточнили, что падение железобетонных конструкций (противовесов) произошло на опоре №3, этот прогон несудоходный.

Всего два года назад, к 60-летию пешеходного моста, был проведен его ремонт. Правда, не капитальный. Обновили покрытие, перила, кое-что покрасили.

Отметим, что в последнее время столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона. В КГГА проблемы не отрицают.

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