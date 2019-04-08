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ФОТОФАКТ. На Печерске появится яркий переход

Сегодня, 17:51

Цветная "зебра" будет заметной на дороге

Фото: КП "Киевавтодор"
Фото: КП "Киевавтодор".
На Печерске появится яркий переход //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b5f/946/5cab5f946e604.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b5f/946/5cab5f946e604.jpg Другие новости Цветная "зебра" будет заметной на дороге

На улице Грушевского коммунальщики начали обустраивать необычный пешеходный переход из цветной брусчатки. Предполагается, что яркое красно-белое покрытие будет бросаться в глаза водителям и они станут бдительнее.

Фото: КП "Киевавтодор"

Обустроить такие же переходы вместо зебры планируют и на других улицах столицы, но, на каких именно, пока не сообщается.

Как сообщалось в конце 2018 года, власти Киева намерены обустраивать сенсорное освещение пешеходных переходов. Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Симонов.

"Мы работаем над повышением безопасности дорожного движения и прислушиваемся к пожеланиям киевлян. В рамках проекта "Сенсорное освещение 29 пешеходных переходов", который стал одним из победителей Общественного бюджета, на наземных пешеходных переходах начнут обустраивать сенсорное освещение, которое будет включаться при помощи датчиков движения", – рассказала Симонов.

Напомним, в декабре 2017 года Центр Развития Города представил первую в своем роде карту опасных пешеходных переходов по районам столицы"В каждом из районов мы опрашивали жителей, какие из переходов они считают наиболее опасными. Кроме этого, мы осматривали переходы, обращали внимание на состояние дорожного покрытия и наличие нужных дорожных знаков, определяли уровень видимости потенциальных переходов для водителей, и тому подобное", – говорится в сообщении ЦРГ в Facebook.

В результате активисты собрали более 200 адресов переходов, которые киевляне считают наиболее опасными и рискованными.

Также мы сообщали, что на ул. Александра Архипенко в Оболонском районе Киева появился первый в столице новейшей островок безопасности.

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Тег Киев, переход, пешеходный переход, печерск, киевавтодор

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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