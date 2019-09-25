На Певческом поле в центре Киева покажут созвездия из тысяч хризантем

Темой выставки в центре столицы в этом году станет «Цветочное созвездие»

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

На Певческом поле Печерского ландшафтного парка в столице 4 октября стартует уже традиционный осенний фестиваль хризантем. В этом году выставка превратится в "Цветочное созвездие". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Дизайнеры районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений создадут 10 композиций о самых интересных узорах, которые создают звезды ночного неба.

"Более 20 000 хризантем превратятся в известные и таинственные одновременно созвездия: Золотой и Летучей рыбы, Гончих Псов, Дракона, Райской Птицы, Кита, Близнецов, Стрельца, Феникса, Живописца, Пегаса. Еще более пяти тысяч хризантем будут украшать территорию Певческого поля", – говорится в сообщении.

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Выставка хризантем – последнее цветочное событие этом году. Кроме созвездий из хризантем, гостей фестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа, множество фотозон для селфи, ярмарка растений и хендмейда и разнообразные локации для отдыха. Для маленьких посетителей будут проводить интересные мастер-классы, а также будет работать детская зона с домиками-раскрасками и много других интересных активностей.

Выставка продлится с 4 по 27 октября. Посетить ее можно будет с 10:00 до 20:00.

Место проведения: ул. Лаврская, 33 (метро "Арсенальная"), Печерский ландшафтный парк "Певческое поле".

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