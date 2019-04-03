На Певческом поле в Киеве готовят новую волшебную выставку цветов
Фестиваль в этом году будет посвящен сказкам мира
Сотрудники КО "Киевзеленстрой" и его районных управлений начали готовиться к масштабной выставке тюльпанов, которая откроется на Певческом поле уже 19 апреля. Здесь создадут десять огромных композиций по сюжетам различных сказок мира.
По традиции на площади больше 2 тыс. квадратных метров высадят 250 тыс. цветов.
"В этот раз посетителей приглашаем в волшебный мир сказок, где прекрасная Золушка гуляет по красочным аллеям из тюльпанов. Где Алладин рассекает облака на цветущем ковре, туда, где ветер дует в алые паруса, а золотая рыбка исполняет любые желания", – сообщают на предприятии.
Во время выставки также установят тематические фотозоны, будет работать тюбинг-горка, детские аттракционы.
Напомним, в прошлом году выставка тюльпанов называлась "Вокруг света". На Певческом поле" из цветов создали Венецию, Голландию, Лондон и другие известные города мира.
Ранее мы сообщила, что в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет", начался сезон цветения весенних растений. Там уже распустились магнолии, зацвели кусты калины, нарциссы и тюльпаны.
Смотрите в сюжете "Сегодня", сколько в этом году стоил букет цветов на 8 марта:
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