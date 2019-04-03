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На Певческом поле в Киеве готовят новую волшебную выставку цветов

Сегодня, 16:59

Фестиваль в этом году будет посвящен сказкам мира

Сегодня - 20 марта
Сегодня - 20 марта. Фото: Pixabay
На Певческом поле в Киеве готовят новую волшебную выставку цветов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/144/292/5c91442922919.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/144/292/5c91442922919.jpg Другие новости Фестиваль в этом году будет посвящен сказкам мира

Сотрудники КО "Киевзеленстрой" и его районных управлений начали готовиться к масштабной выставке тюльпанов, которая откроется на Певческом поле уже 19 апреля. Здесь создадут десять огромных композиций по сюжетам различных сказок мира.

По традиции на площади больше 2 тыс. квадратных метров высадят 250 тыс. цветов.

"В этот раз посетителей приглашаем в волшебный мир сказок, где прекрасная Золушка гуляет по красочным аллеям из тюльпанов. Где Алладин рассекает облака на цветущем ковре, туда, где ветер дует в алые паруса, а золотая рыбка исполняет любые желания", – сообщают на предприятии.

Во время выставки также установят тематические фотозоны, будет работать тюбинг-горка, детские аттракционы.

Напомним, в прошлом году выставка тюльпанов называлась "Вокруг света". На Певческом поле" из цветов создали Венецию, Голландию, Лондон и другие известные города мира.

Ранее мы сообщила, что в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет", начался сезон цветения весенних растений. Там уже распустились магнолии, зацвели кусты калины, нарциссы и тюльпаны.

Смотрите в сюжете "Сегодня", сколько в этом году стоил букет цветов на 8 марта:


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Тег Киев, выставка, цветы, весна, певческое поле, тюльпаны, апрель

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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