На пляжах Киева купаться все еще запрещено – Кличко

Пока у воды можно только загорать, но не всем

Пляжи в Киеве, несмотря на то, что температура воды достигла +20, остаются закрытыми. И хотя киевляне уже самостоятельно открыли пляжный сезон, официально в столице купаться пока нельзя – пляжи работают в режиме прибрежных зон отдыха, и можно лишь загорать.

"Купаться на городских пляжах сегодня запрещено – пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Остальные – должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также по-прежнему запрещена работа баров, ночных клубов и развлекательных центров в столице.

"Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не позволял. Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы. Они составляют админпротоколы о нарушениях. Насколько я знаю, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров", – сообщил Виталий Кличко.

Штраф для учреждений-нарушителей составляет от 34 до 340 тысяч гривен.

"И я снова обращаюсь к правоохранителям: сразу реагировать на информацию о подобных нарушениях и пресекать их. Иначе мы не удержим эпидемиологическую ситуацию" – отметил Виталий Кличко.

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Ранее в Киеве на Гидропарке киевляне заметили странную оранжевую машину, которая ездила вдоль берега по воде. В частности, ее работу наблюдали возле пляжей "Венеция" и "Детский".

Отметим, в Украине разрешили открыть пляжи в этом сезоне, поскольку ученые пришли к выводу, что на море коронавирус будет гибнуть, а в реках им достаточно сложно заразиться. Об этом заявил на брифинге главный санврач страны Виктор Ляшко.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в начале апреля столичные пляжи обработали химикатами. Но обработку провели не от коронавируса, а от вредных грызунов, паразитических клещей и комаров. Таким образом коммунальщики готовили зоны отдыха к летнему сезону.

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