На пляжах Киева нашли кишечную палочку
Бактерию нашли на 10 из 14 пляжей
На всех столичных пляжах Госпотребслужба не рекомендует заходить в воду, так как на 10 из 14 пляжей нашли кишечную палочку.
Во время проверки выяснили, что и песок в зонах отдыха в этом году не заменяли на новый. А еще на пляжах не хватает туалетов и мусорных контейнеров.
Напомним, из-за адской жары, которая держится в столице вот уже несколько недель, зоны отдыха у воды переполнены людьми. Причем как официальные, так и стихийные. "Сегодня" проинспектировали популярные пляжи в Гидропарке.
При этом мы писали, что киевляне бьют тревогу из-за мора рыбы в столичных водоемах. Об экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, пишут пользователи социальных сетей.
Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.
Не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.
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