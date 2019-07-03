На пляжах Киева нашли кишечную палочку

Бактерию нашли на 10 из 14 пляжей

На всех столичных пляжах Госпотребслужба не рекомендует заходить в воду, так как на 10 из 14 пляжей нашли кишечную палочку.

Во время проверки выяснили, что и песок в зонах отдыха в этом году не заменяли на новый. А еще на пляжах не хватает туалетов и мусорных контейнеров.

Напомним, из-за адской жары, которая держится в столице вот уже несколько недель, зоны отдыха у воды переполнены людьми. Причем как официальные, так и стихийные. "Сегодня" проинспектировали популярные пляжи в Гидропарке.

При этом мы писали, что киевляне бьют тревогу из-за мора рыбы в столичных водоемах. Об экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, пишут пользователи социальных сетей.

Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.

Не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

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