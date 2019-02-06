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На Почтовой площади появились трещины на зданиях и просела плитка

Сегодня, 12:28

Трещинами покрылись даже колонны церкви Рождества Христова

Фото: Facebook
На Почтовой площади появились трещины на зданиях и просела плитка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ab7/a80/5c5ab7a80c92c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ab7/a80/5c5ab7a80c92c.jpg Другие новости Трещинами покрылись даже колонны церкви Рождества Христова

Киевлян напугали многочисленные трещины на конструкциях нескольких зданий на Почтовой площади. Трещинами покрылись даже колонны церкви Рождества Христова, а на площади в нескольких местах просел грунт на газонах и поднялись гранитные плиты, видимо, из-за сдвигов грунта.

Напомним, под площадью находятся большие пустоты недостроенного ТРЦ и уникальные раскопки с артефактами времен Киевской Руси, из-за которых работы по строительству ТРЦ были остановлены.

"По информации Подольской РГА, Почтовая площадь — это незаконченный строительный объект, который находится на балансе частной компании. Окончательно площадь не введена в эксплуатацию. Ответственность за конструкции на Почтовой площади несет балансодержатель, ему и придется провести ремонт по устранению трещин. На данный момент с ним ведет переговоры Подольская РГА", — пояснили нам в КГГА.

Напомним, 11 октября Киеврада снова решала судьбу уникальных раскопок на Почтовой площади.  На заседании по этому поводу собрались не только столичные депутаты, но и нардепы с активистами.

Напомним, на сессию был вынесен проект решения о разрыве договора с инвестором, который строит торговый центр на Почтовой площади на месте обнаруженных древних построек.

Как сообщал сайт "Сегодня", согласно документу, инвестору сначала предлагают мировую – разорвать договор по соглашению сторон. Если нет – будут искать факты нарушения им условий инвестдоговора, которые могут послужить основанием для разрыва "отношений" в одностороннем порядке. Если и таковых не найдут, будут обращаться в суд, чтобы договор расторгнуть "в связи с существенным изменением обстоятельств" – имеются в виду уникальные археологические находки.

Раскопки на Почтовой площади начались почти четыре года назад, ученые обнаружили древние строения и улицу времен Киевской Руси, а также множество древних артефактов.

После этого Киеврада приняла важное решение о создании на Почтовой площади музея, но в то же время депутаты не разорвали инвестиционного договора с застройщиком ТЦ, чего требовали киевские активисты.

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Тег трещины, рга, подол, проблемы, почтовая площадь

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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