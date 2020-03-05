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На Подоле грядет большая стройка на берегу Днепра

5 марта, 20:16

Мила Князьская-Ханова

Чиновники уверяют, что вместо заброшенных складов появится общественное пространство

На Набережно-Крещатицкой улице вскоре может появиться новое общественное пространство. Соответствующие градостроительные условия и ограничения для проектирования были выданы Департаментом в прошлом месяце, сообщили сегодня в КГГА.

Так, речь идет об участке, который тянется вдоль воды от старого Вантового моста до Набережно-Луговой улицы. Сейчас его занимают старые ангары, большинство из которых заброшены, а в остальных находятся промышленные магазины, шиномонтажи, СТО и склады.

По словам главного архитектора Киева Александра Свистунова, по Генплану города участок проектирования относится к территориям общественной застройки. Также он находится в центральной планировочной зоне, где предельная высота застройки не должна превышать 27 метров.

"Этот проект может стать еще одним успешным примером реновации промышленных территорий", – отметил Александр Свистунов.

Правда, что именно хотят здесь строить – пока не знают даже чиновники.

"Надеюсь, что вскоре мы увидим проект на архитектурно-градостроительном совете. Ведь киевляне должны быть уверены, что эта территория будет максимально публичной, комфортной и удовлетворять их потребности", – сообщил Александр Свистунов.

Напомним, Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки скандального дома на Подоле на улице Нижний Вал, 27-29, который киевляне уже давно прозвали "Подольским монстром". Здание возвели на 12 этажей, при том, что можно было построить не больше четырех этажей. Город уже не первый год борется за снос надстроек, однако "монстр" по-прежнему на месте.

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Киев КГГА чиновники стройка подол

Источник: Сегодня

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