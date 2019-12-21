На Подоле появился фонарь-"змея": фото необычной скульптуры

Необычный и очень симпатичный арт-объект заметили на Нижнем Валу

В Киеве сегодня, 21 декабря, прохожие заметили на Подоле новый арт-объект, напоминающий фонарь-змею. Необычная скульптура появилась возле домов, расположенных на перекрестке улиц Нижний Вал и Волошская, по соседству с небольшим ресторанчиком.

Фото: "Сегодня"

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Прохожие с интересом рассматривали нового "обитателя" города, некоторые даже фотографировались с ним в обнимку.

Является ли скульптура постоянной или гостит на улице временно – пока неизвестно, однако судя по розетке, это – необычный светильник, который вскоре "поселится" в помещении одного из ближайших заведений либо магазинов.

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Напомним, в Киеве возле скульптуры "Ежика в тумане" появится дерево-хамелеон. Жители столицы удивились необычному решению властей.

Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. На въезде в столицу также установят фигуры Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого.

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