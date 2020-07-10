На Подоле спасают старейший фонтан Киева: фото

На Контрактовой площади стартовали подготовительные работы к началу реставрации легендарного фонтана "Самсон". Территорию вокруг него обнесли высоким зеленым забором, а возле статуи в чаше, где находиться скульптура "Самсон, разрывающий пасть льву", появились металлические леса. Так же мы заметили емкости со строительными материалами.

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В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" сайту "Сегодня" пояснили, что территорию вокруг ротонды фонтана "Самсон", расположенную по адресу: улица Сагайдачного, 21, было ограждено перед началом ремонтных работ.

"Мы начали подготовительные работы. Предусмотрен реставрационный ремонт ротонды и чаши фонтана, бетонной скульптуры "Самсону" и медной скульптуры "Андрей Первозванный". Вокруг ротонды запланировано отремонтировать и переложить мощение. Также будут заменены и переоснащены инженерные коммуникации фонтана, устроена декоративная подсветка", – пояснили нам в "Киевзеленстрое".

Там отмечают, что фонтан "Самсон" – один из древнейших фонтанов Киева, расположенный на Контрактовой площади. Скульптура-фонтан "Самсон" официально внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения.

Общая стоимость реставрационных работ составит около 2,5 миллиона гривен. И их ориентировочно планируют закончить в августе-сентябре этого года.

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Стоит отметить, что реставрация легендарного фонтана была запланирована еще в 2018 году. Ее перенесли, чтобы провести в теплое время года. Конструкция ротонды заметно покрыта трещинами, да и скульптура в чаше рассыпается, например, от ноги льва отвалился кусок бетона.

В 2019 году молодые люди перекрасили статую Самсона и льва в розовый цвет. Хулиганов тогда оперативно задержала полиция и они понесли наказания за свой бездумный поступок. Хотя, многие киевляне выступали тогда за то, чтобы именно "художники" смывали краску. А отмывали ее с памятника сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Подольского района.

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