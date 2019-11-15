На Подоле ветеринарную клинику украсили милым муралом

Полюбоваться картиной можно на Ярославской, 13

Фото: КМЛВМ

На воротах здания Подольской службы ветеринарной помощи появился мурал. Теперь там можно полюбоваться работой киевской художницы Екатерины Рудаковой. Она также является автором уличной картины "Маленький гражданин" на Подоле, рассказали в службе.

Фото: КМЛВМ

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На картине изображены ветеринарные врачи в окружении животных, которым оказали помощь. На создание композиции понадобилось два дня.

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Фото: КМЛВМ

Напомним, недавно на Троещине появилась еще один мурал Виталия Гидевана. Он нарисовал рыжего кота с шарфом. Кроме того, художник украсил стены столовой в школе №251 на Троещине ярким муралом в виде пирожного с вишенкой и сочным апельсином.

Также мы писали, что в центре Киева в июле появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй уличной картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книги превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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