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На Русановской набережной отремонтируют ротонду

29 августа, 13:06

Александр Марущак

Крыша беседки пострадала три недели назад от сильного ветра и дождя

На Русановской набережной в Киеве отремонтирую ротонду (большая беседка, построенная в 2011 году). Она пострадала от ветра три недели назад, когда с нее сорвало часть крыши.

"Специалистами будет составлен дефектный акт и определено финансирование", — сообщили в Днепровском коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений.

Ранее сообщалось, что 13 августа в непогоду в Киеве упало дерево, которое чуть не убило мужчину. К счастью, прохожий успел отбежать от падающего дерева, которое рухнуло на тротуар в центре города на бульваре Богдана Хмельницкого. Отметим, что августовская непогода в столице разбушевалась на фоне 30-градусной жары, из-за которой в Киеве ограничено движение фур.

Кроме того, мы подробно писали о всех последствиях стихии, которая оставила без света в нескольких областях 205 населенных пунктов, в том числе и в Киевской области. При этом киевляне публиковали в своих социальных сетях яркие фотографии грозы – ночного неба и молний, которые обрушились на столицу. 

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Киев непогода ротонда русановская набережная

Источник: Сегодня

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