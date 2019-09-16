На самой мистической улице Киева прошел первый фестиваль городской культуры

Фото: facebook.com/Bulgakovfestkyiv

В выходные на самой мистической улице Киева — Андреевском спуске — прошел первый фестиваль городской культуры "Булгаков-FEST". Сотни людей собрались возле дома-музея Михаила Булгакова с не менее мистическим номером 13. Здесь прошел концерт известных исполнителей "ТНМК", LAMA и других.

А в "Булгаковском саду" выступали актеры, которые цитировали произведения выдающегося писателя. Детворе оригинальным образом прививали любовь к чтению и творчеству. Для самых маленьких посетителей соорудили скалодром в виде высокой полки с книгами, на вершину все взбирались с удовольствием. Под открытым небом на огромном экране гости смотрели фильмы, снятые по романам и пьесам Булгакова. Особенный восторг у зрителей вызвал показ культового фильма "Собачье сердце". Люди хором процитировали знаменитое и по-прежнему актуальное изречение профессора Преображенского "Разруха не в клозетах, а в головах".

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Не остались участники фестиваля и без ярких фото. К примеру, делали селфи с "настоящим" Котом Бегемотом, одним из самых любимых персонажей романа "Мастер и Маргарита".

Напомним, что в Запорожье провели фестиваль домашней консервации.

Между тем с 12 до 15 сентября во Львове проходило крупнейшее событие кофейной индустрии – Lviv Coffee Festival. Фестиваль получил новую локацию – LEM Station, что в старом трамвайном депо на ул. Витовского, 57.

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