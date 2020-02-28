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На смену дождям придет солнце: какая погода ждет киевлян

28 февраля, 09:03

Наталья Руда

И в столице, и в области днем будет сухо и тепло

В Киеве в пятницу, 28 февраля, ожидается солнечная и сухая погода. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице поднимется до +4...+6 градусов, ночью прогнозируют до -1...+1 градуса.

По области также будет тепло и без осадков.

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В Вышгороде, Белой Церкви и Мироновке будет до +5...+7 градусов днем и до -1...+2 градусов ночью.

В тренде
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Напомним, что в феврале погода в Киеве била рекорды несколько раз. Так, 18 февраля в столице был превышен на 0,9 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 °С. Этот рекорд с 10 февраля начал в Киеве метеорологическую весну.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине.

А тем временем Европу серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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