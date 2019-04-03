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На Чернобыльской АЭС создадут мурал

Вчера, 16:35

Огромный рисунок появится на стене машинного зала

В Чернобыльской АЭС появится мурал
В Чернобыльской АЭС появится мурал. Фото: Facebook
На Чернобыльской АЭС создадут мурал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4b3/a1e/5ca4b3a1e8b2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4b3/a1e/5ca4b3a1e8b2c.jpg Другие новости Огромный рисунок появится на стене машинного зала

На стене машинного зала на территории Чернобыльской атомной электростанции появится мурал. Соответствующий конкурс объявили на сайте государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

Победителя будет определять экспертное жюри с учетом голосования на Facebook-странице Чернобыльской АЭС. Задачей конкурса является разработка проекта мурала, в состав которого входит цветной эскиз, название проекта, концепция и краткое описание.

Рисунок должен быть рассчитан на параметры 18,5х57,9 метра. Количество работ от одного участника не ограничено. Победителю конкурса обещана награда – эксклюзивная двухдневная персональная экскурсия на Чернобыльскую АЭС и в город Припять, а также денежное вознаграждение.

Мурал будет размещен на восточной стене машинного зала, которая выходит на офисные помещения ЧАЭС, его будут ежедневно видеть около тысячи человек персонала и посетителей станции.

Напомним, ранее в сети появилось видео о том, как бы выглядел город Припять, построенный для энергетиков Чернобыльской АЭС, если бы катастрофы не произошло.

Также мы писали о том, что не так давно на ЧАЭС начали проводить экскурсии. Журналисты "Сегодня" выяснили, сколько стоит такой тур и насколько он безопасен.

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Тег Чернобыль, АЭС, мурал

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