На стене набережной в Киеве нарисовали яркого мальчика в кепке

Фото: Виталий Гидеван

На стене столичной набережной появился новый мурал, который нарисовал популярный столичный художник Виталий Гидеван. В районе Пешеходного моста он нарисовал мальчика в кепке, который несет большую сумку для доставки еды. Хотя вместо еды в сумке видно баллончики из-под краски, флажок, валик для нанесения краски и удочку, на которую поймался крендель. Также на сумочке изображена мордочка котика.

Фото: Виталий Гидеван

Фото: Виталий Гидеван

"Если верить легендам и сказкам, то раньше деток находили в капусте, потом их приносил аист, а сейчас доставкой занимаются парни с большими сумками", - написал на своей странице в социальных сетях Виталий Гидеван.

"Новый рисунок нарисовал буквально за три часа. На работу ушло до шести баллончиков краски. Рисовал на Почтовой площади, недалеко от Пешеходного моста. Мне помогала моя доченька. Регулировала движение пешеходов на набережной и подносила мне баллончики с краской", – рассказал "Сегодня" Виталий Гидеван.

Напомним, не так давно на стене подземного паркинга на улице Анны Ахматовой, 31, (Дарницкий район) в Киеве появился новый яркий мурал в виде енота с мороженым и сороки с розовой короной на голове. Автором выступил киевский художник Виталий Гидеван.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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