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На столичном ж/д вокзале состоится необычная медицинская акция

Сегодня, 11:32

Наталья Мамчур

Для всех желающих проведут мастер-классы по оказанию первой доврачебной помощи

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

На столичном ж/д вокзале состоится необычная медицинская акция https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Другие новости Для всех желающих проведут мастер-классы по оказанию первой доврачебной помощи

Во вторник, 30 июля, с 12:00 до 14:00 на столичном ж/д вокзале по инициативе Красного Креста состоится необычная медицинская акция. Как сообщают в КГГА, для всех желающих проведут мастер-классы по оказанию первой доврачебной помощи взрослым и детям.

Также можно будет проконсультироваться с врачами, измерить давление и узнать, где привиться от кори.

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Ранее сообщалось, что в Киеве и области участились нападения на медиков из бригад скорой помощи. "Сегодня" узнали, как защищаются врачи. По данным столичного Центра экстренной медицинской помощи, с начала года в столице совершено восемь нападений на бригады скорой во время их выездов к пациентам. Шесть человек получили различные травмы. Для сравнения, в 2018 году в столице произошло всего девять нападений, при которых пострадало восемь медиков. Приемам самообороны врачей не учат.

Напомним, что ранее в Минздраве планировали полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.

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Киев вокзал медпомощь

Источник: Сегодня

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