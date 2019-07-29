На столичном ж/д вокзале состоится необычная медицинская акция

Во вторник, 30 июля, с 12:00 до 14:00 на столичном ж/д вокзале по инициативе Красного Креста состоится необычная медицинская акция. Как сообщают в КГГА, для всех желающих проведут мастер-классы по оказанию первой доврачебной помощи взрослым и детям.
Также можно будет проконсультироваться с врачами, измерить давление и узнать, где привиться от кори.
Ранее сообщалось, что в Киеве и области участились нападения на медиков из бригад скорой помощи. "Сегодня" узнали, как защищаются врачи. По данным столичного Центра экстренной медицинской помощи, с начала года в столице совершено восемь нападений на бригады скорой во время их выездов к пациентам. Шесть человек получили различные травмы. Для сравнения, в 2018 году в столице произошло всего девять нападений, при которых пострадало восемь медиков. Приемам самообороны врачей не учат.
Напомним, что ранее в Минздраве планировали полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк