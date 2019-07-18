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На столичных Нивках открыли обновленный парк: фото

18 июля, 11:11

Парк будет патрулировать муниципальная стража

Фото: КГГА
Фото: КГГА.

В Киеве на Нивках после капитального ремонта открыли обновленный парк "Радуга". Как сообщает пресс-служба КГГА, парк небольшой, всего 7,9 га, но он имеет всю необходимую для отдыха инфраструктуру.

"Здесь большое количество детских площадок, спортивная площадка, площадки для футбола, волейбола и баскетбола, дорожки, скамейки – то есть все, что нужно для отдыха местных жителей", – говорится в сообщении.

Парк будет патрулировать муниципальная стража. Для повышения безопасности всех посетителей парка установлено 32 видеокамеры и кнопки вызова полиции. 

В обновленном парке установлена ​​современная поливочно-оросительная система газонов и цветников, детская площадка и снаряжение для воркаута, обустроено многофункциональное спортивное поле, установлено шахматные и теннисные столы. На территории высажено 610 деревьев и кустарников и обустроена живая изгородь – это плотная узкая полоса кустов или деревьев вместо забора. Отремонтирована сцена, установлены 18 рядов и 18 урн для мусора. Также на территории есть освещение из 126 опор.

Напомним, что в первый день лета в Киеве заработала после ремонта легендарная детская железная дорога в Сырецком парке. Заброшенную станцию "Яблонька" строители превратили в копию Центрального железнодорожного вокзала Киева. В помещении оборудовали музей ЮЗЖД (вход — 20 грн), билетные кассы, аудитории с интерактивными досками. 66-й сезон работы дороги стартовал под звуки оркестра. В честь открытия все желающие смогли покататься на поездах бесплатно. Кстати, после открытия детский билет стоит 30 грн, а взрослый — 50.

Отметим, что не так давно в столице открыли и новый пешеходно-велосипедный мост на Владимирской горке, но там уже произошло несколько ЧП.


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Тег Киев, парк, нивки

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