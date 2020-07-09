На столичных пляжах нашли кишечную палочку: где опасно купаться

Не соответствует нормам и вода в питьевых фонтанчиках на пляжах

В Киеве специалисты Госпродпотребслужбы взяли пробы воды на столичных пляжах и выяснили, что многие из них не соответствуют нормам.

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Как сообщается на сайте Госпродпотребслужбы, на 11 пляжах зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП). Это пляжи "Венеция", "Радуга" (на озере Радунка), "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга" (Никольская Слободка), "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Черторой". При этом на пляже "Галерный" нашли мелкие водоросли, а вода имеет неприятный запах.

Кроме того, водородный показатель не соответствует норме на пляжах "Венеция", "Радуга" на Никольской Слободке, "Детский", "Золотой", "Молодежный" и "Центральный". Биохимическая потребность в кислороде (БПК5) нарушена на пляжах "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга" у Радунки, "Тельбин", "Троещина", "Черторой", "Вербный" и "Пуща-Водица".



Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева:

общее микробное число: пляж "Вербный";

наличие общих коли форм: пляжи "Вербный", "Предместная Слободка" и "Центральный";

общее железо: пляжи "Радуга", "Центральный" и "Черторой",

марганец: пляж"Центральный".

А на пляжах "Галерный" и "Троещина" питьевых фонтанчиков нет вообще.

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Напомним, что столичные пляжи открыли для купания с 19 июня.

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Как сообщали новости "Сегодня", еще в начале апреля столичные пляжи обработали химикатами. Но обработку провели не от коронавируса, а от вредных грызунов, паразитических клещей и комаров.

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