На столичных Позняках открыли детскую площадку за два миллиона гривен: фото

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Жители столичных Позняков таки дождались установки детской площадки в виде речного вокзала в парке "Позняки". Появления новой зоны для детских игр местные жители ждали больше года.

"Детская площадка в парке "Позняки" установлена, все работы уже завершены. Тут появилась ограда в виде ярких карандашей, большой игровой комплекс в виде корабля и речного вокзала, а также несколько небольших локаций для игр самых маленьких посетителей парка. Территория детской площадки выложена резиновым антитравматическим покрытием, на котором изображен большой осьминог. Вся территория обсажена живоплотом, а также возле площадки высажено более десятка хвойных растений для улучшения микроклимата", – рассказала сайту "Сегодня" Людмила Филинская, директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района.

Напомним, парк посещают сотни малышей из ближайших домов. Больше года у них не было детской площадки – старую демонтировали из-за аварийности. Новая площадка обошлась более чем в два миллиона гривен. Такая большая сумма – из-за стоимости резинового покрытия.

"Круто, что такая площадка появилась в нашем парке. А благодаря резиновому покрытию на детской площадке дети не приносят домой полные ботинки песка и с синяками на коленках", – говорит местная жительница Оксана Литварь.

Самые маленькие дети могут играть отдельно. Для них сделано несколько небольших локаций, где они могут поиграть. Локации выполнены в виде катеров, корабликов, рыбок и даже грибов.

"Площадка – это замечательно. Но проблема в том, что на улице быстро темнеет и нам приходится домой добираться в потемках – парк "Позняки" практически не освещается. Когда тут появится достаточное количество фонарей, никто из чиновников не говорит", – жалуется пенсионер Олег Смирнов.

В то же время Людмила Филинская заверяет, что работа по обеспечению парка ярким освещением ведется.

"В программе социально-экономического развития города на следующий год предусмотрены средства на обустройство в парке "Позняки" освещения. И я уверена, что до конца следующего года оно появится в парке. Если финансирование будет достаточным, то освещение появится и вокруг озера рядом с парком. Также разработан проект автоматического полива парка. Мы надеемся, что на его строительство будут выделены средства и он появится в парке "Позняки" в следующем году", – обещает Филинская.

Ранее "Сегодня" писали, что у озера в парке "Позняки" бобры устроили настоящий лесоповал и начали массово уничтожать деревья.

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