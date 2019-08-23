На столичных Позняках появился необычный арт-объект

Фото: Роксолана Марущак

В парке "Позняки" посетители любуются танцующей парой. Мужчина и женщина из металла застыли в ритме танго. Костюм танцора украшают белые цветы, а на платье танцовщицы – цветы красного цвета. Рядом с ними – вешалка с платьем, и ярко блестит на солнце.

"Этот арт-объект из металла использовался нашими сотрудниками на выставке цветов на Певческом поле. Теперь мы решили дать ей вторую жизнь и установили в парке "Позняки" в прошлом месяце. Она служит фотозоной и многие жители района возле танцующей пары фотографируются", – рассказала "Сегодня" Людмила Филинская, директор КП по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района.

Фото: Роксолана Марущак

Фото: Роксолана Марущак

По словам Филинской, в Парк партизанской славы перенесли арт-объект в виде трехликой Артемиды с ее помощниками оленями. Она была частью композиции на Певческом поле, которые были посвящены греческим богам. Теперь скульптура вернулась в родной Дарницкий район и служит фотозоной в Парке партизанской славы. Ее установили недалеко от бювета, где она собирает толпы желающих сфотографироваться.

Ранее "Киевзеленстрой" подвел итоги конкурса на лучшую дворовую клумбу столицы среди жителей многоквартирных домов.

Напомним, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен. Так, в небольшом сквере на Троещине сделали маленький оазис в окружении шумных многоэтажек, высадив в нем несколько сотен кустов можжевельника. Впрочем, старания коммунальщиков не были оценены, и почти все новые насаждения украли. Причем в парке в этом же районе неизвестные вырвали из клумб почти полтысячи тюльпанов.

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