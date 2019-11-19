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На столичных Позняках возле жилых домов "поселился" голубой кит

19 ноября, 12:41

Александр Марущак

Необычные скульптуры появились во дворах жилых домов на проспекте Григоренко

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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На столичных Позняках, где год назад появился свой "африканский уголок" в виде животных из бетона, установили новые скульптуры – пингвина и огромного кита.

Необычные скульптуры появились во дворах жилых домов на проспекте Григоренко. Тут между стадионом школы и медицинской клиникой установили изваяния: черепахи, крокодила, слона, зебры, верблюда. На скульптурах с удовольствием играют дети. Теперь к компании этих животных добавился огромный пингвин с малышом и голубой кит.

Работу мастер завершил чуть больше месяца назад. Скульптуры установлены возле копий самолета и корабля, которые служат детской площадкой для местных малышей.

"С пингвином очень любят фотографироваться прохожие, а на улыбающегося голубого кита обожают забираться детки. Мастер не останавливается и уже начал мастерить новую скульптуру. Недалеко от кита он заложил основу для скульптуры большого медведя с медвежонком. Пока там только конструкции, которые станут лапами животных. Еще не понятно – мишки будут белыми или бурыми", – рассказал нам местный охранник.

Кстати, за год скульптуры из "африканского уголка" заметно поизносились от детских ног. Теперь же видно, что все они отремонтированы, подкрашены и выглядят, как новые.

Ранее в столичном парке "Позняки" установили часть детской площадки в виде Речного вокзала и рисунком огромного осьминога на мягком покрытии. Местные жители ждали новую площадку в парке больше года. Впрочем, как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района, новая площадка еще до конца не сделана.

Кроме того, "Сегодня" писали, что у озера в парке "Позняки" бобры устроили настоящий лесоповал и начали массово уничтожать деревья.

Также смотрите видео о том, когда в киевских парках появятся питьевые фонтанчики и безопасно ли из них пить воду:

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Киев скульптура позняки

Источник: Сегодня

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