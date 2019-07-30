На столицу снова обрушился ливень 2019-07-30T22:43:00+03:00 Другие новости Затоплены улицы и проспекты, на дорогах образовались огромные пробки

На Киев снова обрушился ливень. Снова в воде оказались улицы и проспекты. Во многих районах образовались огромные пробки.

Уже завтра в Украины отступит жара. На севере и северо-востоке страны температура опустится до +18+22 градусов. Еще жарко будет на Закарпатье, Юге и в Днепре – до +32 градусов.

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На остальной территории Украины ожидается +22+27 градусов тепла.

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Напомним, накануне, 29 июля, на Киев обрушился сильный ливень. Многие улицы в разных районах оказались подтоплены, а потоки воды прямо смывали машины. При этом по затопленным улицам люди плавали на надувных батутах, публикуя фото в социальных сетях.

При этом в начале месяца на столицу и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

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