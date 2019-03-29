На Троещине в Киеве появилась аллея из 69 туй

На некоторых сайтах туи продают за 1300 гривен за одно дерево

Фото: "Киевзеленстрой".

На Троещине в Киеве появилась аллея из 69 туй Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dc8/78c/5c9dc878c337e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dc8/78c/5c9dc878c337e.jpg 2019-03-29T09:32:00+02:00 Другие новости На некоторых сайтах туи продают за 1300 гривен за одно дерево

В парковой зоне на Троещине в Киеве в честь памяти жертв Чернобыля появилась аллея из 69 туй сорта западная Брабант.

Предполагается, что эти деревья могут вырасти в высоту до 15—20 м. Кстати, их продают на некоторых сайтах по 1300 грн за штуку. Чтобы они не усохли, эти растения нужно регулярно поливать.

Фото: "Киевзеленстрой"

Ранее мы писали, что в столице начались масштабные реконструкции парков. Так, жители сообщают о начале работ в Соломенском ландшафтном парке площадью более 27 га. Его внешний вид, судя по проекту, кардинально не изменится. Здесь плани­руют обновить дорожки, обустроить детскую игровую зону и рекреационную зону для отдыха возле фонтана.

Также горожане жалуются, что в парке "Отрадный" изуродовали озеро. В холода берега перекопали, начали укреплять их бетоном. Но недавно рабочие и техника отсюда исчезли, оставив разруху. Тем временем Куреневском парке создают детский автогородок с дорожными знаками, конструкциями мостов, тоннелей, ж/д переездом. Также в планах на этот год — ремонты парков "Юность", "Киото". В парке Партизанской славы обещали новый фонтан, в "Сырецком" — новую концертную сцену, в парке "Совки" — велодорожку.

Напомним, что ранее сообщалось, как вдвое сэкономить на праздничных путешествиях.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.