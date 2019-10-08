На Троещине в Киеве появился новый мурал с котом

Фото: Виталий Гидеван

На столичной Троещине известный киевский художник Виталий Гидеван создал новый мурал. Он нарисовал рыжего кота с шарфом. Об этом художник сообщил на своей странице в Facebook.

"На выходных прошел фестиваль уличной музыки и отличного настроения в парке Деснянского района. 3,5 часа любимой работы и безумная, положительная энергетика прохожих добавила яркости сером дню", – написал Гидеван.

Фото: Виталий Гидеван Реклама

В прошлом году в качестве подарка для своей супруги Виталий Гидеван нарисовал большой мурал на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе Киева. На техническом здании он изобразил девушку со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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