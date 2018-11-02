На Троещине закрыли уникальную наливайку в подземном переходе

Сегодня, 16:47

Заведение существовали в городе не один десяток лет

На Троещине закрыли уникальную наливайку в подземном переходе

На Троещине в Киеве нашли уникальную наливайку, на которую жаловались сотни местных жителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

По данным депутата, наливайка располагалась в переходе на улице Маяковского.

"В 90-х рейдеры городской земли обложили нишу перехода кирпичом, создав по сути полноценное помещение в котором уже не один десяток лет существовал "гендель". Сегодня был последний рабочий день этого "генделя", – написал Белоцерковец.

По его словам, это не единственное там помещение "отжатое" у города в подземном переходе.

Напомним, ранее мы сообщали, что на улице Сивашской, 1 в Днепровском районе Киева демонтировали вагон-наливайку. Вагон был настоящим центром пьянства и криминальной активности.

Кроме того, 25 октября в Днепровском районе Киева снесли опасные наливайки. Заведения располагались на улице Хорольськой, 8, и Малышко, 15. Однако киевляне говорят: несмотря на кардинальные меры, в городе продолжает работать еще много подобных "развлекательных заведений".

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