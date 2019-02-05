На ВДНГ установили мировой рекорд

Автоматизированный почтомат на 1182 ячейки признан самым большим в мире

На ВДНГ установили мировой рекорд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/942/b4c/5c5942b4c82d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/942/b4c/5c5942b4c82d8.jpg 2019-02-05T10:03:00+02:00 Другие новости Автоматизированный почтомат на 1182 ячейки признан самым большим в мире

С 22 декабря по 14 января на рождественской ярмарке "Корпорация подарков" на ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1, работала автоматизированная станция по выдаче подарков. В 1182 ячейках хранились сюрпризы, которые дети могли получить не из рук Деда Мороза, а благодаря современным технологиям. Для этого родителям необходимо было зарегистрироваться на специальном сайте и получить код по смс. Далее, непосредственно на ВДНГ ввести этот код в терминал и получить подарок в одной из ячеек.

Подобный автомат оказался первым в мире! 11 января комиссия Книги рекордов Гиннеса официально признала станцию самой большой на планете и наградила инноватора – компанию OMNIC мировым рекордом "Самая большая станция постаматов (автоматизированных ячеек) в мире".

1400 детей получили бесплатные подарки от создателей почтоматов – наборы конфет, подарочные сумки, книги. Когда презенты закончились, станция продолжала свою работу – взрослые посетители смогли воспользоваться технологией для покупки подарков. Более 1000 человек приобретали здесь книги, уникальные конструкторы от украинских производителей, наборы игрушек, сладости и аксессуары ручной работы.





К слову, достижение давалось не просто – комиссия рекордов Гиннесса выдвинула целый ряд требований, которым должна соответствовать компания-номинант. Более того проверила, нет ли подобных заявок в этой номинаций. Одним из доказательств для комиссии стал подсчет и проверка ячеек международными независимыми аудиторскими компаниями Baker Tilly и PSP Audit, а также постоянное 24/7 видеонаблюдение бесперебойной работы постамата OMNIC на ВДНГ. Было важно подтвердить полную автономную работу ячеек – в 99,7% случаев система работала исправно.

Анна Снитко, региональный директор компании OMNIС:

"Проект был настолько успешен, что родители уже вне рамок проекта приносили подарки и просили подарить детям праздник. В следующем году OMNIC запустит автоматизированные точки выдачи подарков в своих региональных офисах – Лос Анджелесе, Сан Франциско, Минске, Москве и Люблине".

Евгений Мушкин, генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНГ):

"Решение реализовать этот проект было стремительным, ведь в этот момент активно шел запуск "Зимової Країни на ВДНГ". Был реальный риск не успеть. Но мы попробовали и доверились нашим партнерам. Результат превзошел все наши ожидания! Сотни прекрасных отзывов, да еще и попадание в Книгу рекордов Гиннеса – это win-win".

Инициаторами автоматизации выступил OmniCampus – украинский бизнес-акселератор с фокусом на создании технологий для автоматизации в ритейле и логистике. При всесторонней поддержке менеджмента ВДНГ и проекта "Зимова Країна на ВДНГ". Международная компания OMNIC выступила создателем почтоматов и обеспечила сервис.

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