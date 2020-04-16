На въездах в Киев усиливают контроль и ограничивают проезд

В четверг, 16 апреля, с 13:00 на въездах в Киев усиливается контроль. Так, на девяти контрольно-пропускных пунктах пассажирам каждого авто, в котором больше трех человек, будут измерять температуру.
Как сообщал мэр столицы Виталий Кличко, если у человека обнаружат признаки коронавируса, то будут делаться экспресс-тесты. На постах должны дежурить медики, правоохранители и бригады скорой медицинской помощи для госпитализации больного в медицинское учреждение, в случае необходимости.
В Киевской городской государственной администрации также назвали адреса КПП:
- ул. Богатырская, 32-Е;
- Броварской проспект;
- Бориспольское шоссе;
- просп. Академика Глушкова;
- Житомирское шоссе;
- Гостомельское шоссе, 1/1;
- Днепровское шоссе;
- ул. Вышгородская, 83-А;
- 27 км Столичного шоссе.
"Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги", – уточнили в КГГА.
По заверениям властей, в столицу будут пропускать весь транспорт, а не только на номерных знаках АА та КА. При этом населению рекомендуют ограничить передвижение на собственных авто между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет необходимости.
Вместе с тем, по состоянию на 9:00 16 апреля на въездах в столицу пробок не наблюдается. На Житомирском шоссе проезд открыт, машины не останавливают.
Напомним, с 6 апреля в рамках усиления карантина было введено обязательное измерение температуры водителям и пассажирам транспортных средств при въезде на территорию Киева на контрольно-пропускных пунктах. Вместе с тем, жители столицы и пригорода сообщали, что никакого температурного скрининга на въездах в Киев не было.
Ранее сообщалось, что на Пасху в Киевской области вводится "комендантский час" – с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.
Отметим, что карантин в Украине продлится по меньшей мере до 24 апреля. Подробности смотрите в сюжете:
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