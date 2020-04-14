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На въездах в Киев усилят контроль: подробности

14 апреля, 13:00

Наталья Руда

Температурный скрининг будут делать пассажирам транспорта, который перевозит более трех человек

На въездах в Киев с 16 по 20 апреля усилят контроль. Об этом в ходе брифинга во вторник, 14 апреля, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"С четверга, 16 апреля, в следующий понедельник мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, грузо-пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя)", – сказал Кличко.

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Напомним, с 6 апреля было введено обязательное измерение температуры водителям и пассажирам транспортных средств при въезде на территорию Киева на контрольно-пропускных пунктах. Вместе с тем, жители столицы и пригорода сообщали, что никакого температурного скрининга на въездах в Киев не было.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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транспорт Киев въезд коронавирус

Источник: Сегодня

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