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На всех столичных пляжах не рекомендуют купаться

Сегодня, 15:22

На пляжах вывешены желтые флаги - это значит, что купаться не рекомендуется, но и не запрещено

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На всех столичных пляжах не рекомендовано купаться. Об этом сообщается на сайте КП "Плесо".

Так, на пляжах вывешены желтые флаги – это означает, что купаться не рекомендуется, но и не запрещено.

В перечне пляжей: "Венеция", "Золотой", "Предмостная Слободка", "Молодежный", "Детский", "Веселка", "Галерный", "Центральный", "Черторой", "Троещина", "Тельбин", "Вербное", "Пуща-Водица", "Радуга".

Скриншот

Скриншот

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Ранее новости "Сегодня" подробно писали о пляжах "Галерный" (на Корчеватом ) и "Троещина" (возле одноименного жилмассива), которые появились этим летом. При этом киевляне уже высмеяли, некоторые недочеты коммунальщиков. 

Напомним, киевляне бьют тревогу из-за мора рыбы в столичных водоемах. Об экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, пишут пользователи социальных сетей.

Также сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.

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отдых Киев пляж

Источник: Сегодня

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