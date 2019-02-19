На вызовы киевлян будут выезжать электромобили – ДТЭК Киевские электросети

Сэкономленные деньги компания будет направлять на обновление электросетей города, от надежности которых зависит качество электроснабжения жителей столицы

На вызовы киевлян будут выезжать электромобили – ДТЭК Киевские электросети //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c42/d24/5c6c42d2467aa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c42/d24/5c6c42d2467aa.jpg 2019-02-19T19:25:00+02:00 Другие новости Сэкономленные деньги компания будет направлять на обновление электросетей города, от надежности которых зависит качество электроснабжения жителей столицы

ДТЭК Киевские электросети переходит на электромобили. Сегодня, 19 февраля, компания презентовала 11 машин на электротяге RENAULT ZOE и KANGOO Z.E, которые теперь будут выезжать на вызовы киевлян.

В компании подсчитали, что каждая машина в год проходит минимум 54 тыс. км. А если транспорт на бензине заменить на электрический, то только на топливе можно сэкономить 85% расходов, а на техобслуживании – до 50%. Сэкономленные деньги компания будет направлять на обновление электросетей города, от надежности которых зависит качество электроснабжения жителей столицы.

Из 11 электромобилей, семь машин – для работы бригад, которые будут выезжать на аварии на электросетях. Еще четыре автомобиля – для бригад мастеров, которые будут ездить на установку и эксплуатацию счетчиков.

"В 2018-м году мы разработали программу замены автопарка компании и приняли решение о пилотном использовании электромобилей. Почему мы выбрали электромобили? Во-первых, это экономный и экологичный транспорт. Во-вторых, мы обращали внимание на возможность доставки работников и инструментов, пробег на одном заряде от 170 км до 300 км. Поэтому, когда мы проводили торги, остановились на двух автомобилях RENAULT ZOE и KANGOO Z.E", - поясняет Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Киевские электросети.



















Глава компании отметил, что электромобили гораздо больше подходят для условий города, чем привычные УАЗы и ГАЗы.

"Электрокары легче, немного меньше габаритами, более управляемые и безопасные. Реализация данного инвестиционного проекта поможет не только обеспечить качественное и надежное энергоснабжение столицы, но и уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Переход на электрокары позволит снизить выбросы СО2 на 230 тонн в год, что очень важно для такого крупного города, как Киев", - отметил генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Александр Фоменко.

На сегодня инфраструктура электрозаправок полностью удовлетворяет потребности парка электромобилей, отмечает Александр Фоменко. Перед закупкой электрокаров на всех производственных площадках компании установили зарядные станции. Также в ДТЭК Киевские электросети есть партнерские договора с заправочными станциями STRUM. В общей сложности в распоряжении компании 6 собственных и 10 партнерских электрозаправок.

В будущем ДТЭК Киевские электросети хочет перевести и спецтехнику на электротягу – автовышки, автобусы и микроавтобусы. Это прописано в концепции развития транспорта предприятия. Так, сейчас ДТЭК Киевские электросети ведет переговоры с компанией RENAULT, чтобы испытать грузовой автомобиль Master. На сегодняшний день автомобиль в стране не представлен, но компания планирует эксклюзивно взять его для тестов.

"Пока сегодня рынок в данном сегменте не особо развит – он больше нацелен на легковые автомобили. Как только рынок будет созревать для наших потребностей – мы будем постепенно заменять и этот транспорт", - добавил Александр Фоменко.

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