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Нацгвардейцы показали фото и видео спецоперации в Чернобыльской зоне

21 апреля, 16:11

Наталья Руда

В Зоне отчуждения провели аэроразведку

Нацгвардия показала фото и видео с проведения антидиверсионной операции в Чернобыльской зоне, где продолжаются пожары.

"Экипажи применения беспилотных авиационных комплексов (БАК) Национальной гвардии Украины днем ​​и ночью проводят аэроразведку Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей", - говорится в сообщении Нацгвардии.

Беспилотники запускают с целью выявления новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиска диверсионных групп, которые осуществляют поджоги. Также во время мониторинга нацгвардейцы выявляют и сталкеров и диггеров. Военные НГУ тесно сотрудничают с подразделениями Национальной полиции и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

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В ходе воздушной разведки местности нацгвардейцы обнаружили очаги задымления. Информацию передали спасателям.

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Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 17 дней: что известно (фото и видео)

Напомним, в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уже 17-й день тушат пожары.

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Мы сообщали, что 14 апреля в Зоне отчуждения пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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киевская область спецоперация зона отчуждения

Источник: Сегодня

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