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Нацгвардия взяла под охрану Александровскую больницу в Киеве: названа причина

20 марта, 11:31

Наталья Руда

Бойцы "обеспечивают безопасность граждан и стабильную беспрепятственную работу врачей"

В Киеве нацгвардейцы взяли под охрану инфекционное отделение Александровской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"Вместе с работниками полиции гвардейцы несут службу возле Александровской больницы в столице. Эта больница – одна из трех в Киеве, где готовы лечить взрослых пациентов с осложнениями от коронавирусной инфекции COVID-19. Нацгвардейцы обеспечивают безопасность граждан и стабильную беспрепятственную работу врачей на территории медицинского учреждения", – говорится в сообщении.

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Напомним, в конце февраля, когда Украина эвакуировала из Китая, где уже бушевал коронавирус, украинцев в Новые Санжары в Полтавской области, жители поселка устроили акции протеста, жгли шины. При этом близ населенного пункта автобусы с украинцами, приехавшими из Поднебесной, забросали камнями, что вызвало немалый общественный резонанс.

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Ранее социальные сети всколыхнул пост медика из Киево-Святошинской районной больницы, расположенной в Боярке. Медсестра рассказала, что в инфекционном отделении медучреждения нет средств индивидуальной защиты для врачей.

На данный момент жертвами коронавируса в Украине стали три человека.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин коронавирус нацгвардия

Источник: Сегодня

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