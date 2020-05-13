Над Киевом ночное небо подсветили десятками прожекторов (фото, видео)

В столице и других городах прошла акция работников креативной индустрии

Вечером 12 мая небо над Киевом подсветили десятками прожекторов в рамках акции "стоп культурный карантин", организованной компаниями сферы развлекательной индустрии – работниками света, звука, различных клубов, организаторами фестивалей и концертов.

Так, киевляне на протяжении трех часов могли наблюдать подсвеченное мощными лучами ночное небо, сделав при этом немало фотографий.

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Как сообщают пользователи социальных сетей, акция была призвана привлечь внимание властей к проблемам выживания культурной индустрии на карантине.

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Акция также прошла и в других городах Украины.

Напомним, что с 12 мая в столице ослабили ряд карантинных ограничений. Так, жители столицы могут посещать парки, скверы, салоны красоты и парикмахерские. Постепенно открываются рынки и непродовольственные магазины.

Видео: КГГА

Однако смягчение карантина не коснулось массовых мероприятий, концертов, фестивалей. Так, например, музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который должен был состояться 7-12 июля, уже перенесен на лето 2021 года. В этом году не состоится и традиционный "Пробег под каштанами".

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