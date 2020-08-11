Над Киевом запустили бело-красный флаг в поддержку протестующих белорусов (видео)

В Киеве продолжаются акции в поддержку белорусов, которые уже два дня протестуют против итогов выборов президента. Так, после пикета под посольством Беларуси в Киеве над столицей Украины во вторник, 11 августа, запустили дрон с национальным белорусским бело-красно-белым флагом.

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Об этом сообщается на странице Dronarium Украина в Facebook.

"Dronarium на стороне прав человека. Мы неоднократно поднимали флаги тех, кто испытывает притеснения своих свобод: сопровождение флагами проведения "Киев Прайд", полет над Киевом флага крымскотатарского народа. Поэтому сегодня мы снова в небе – теперь с флагом Беларуси, чтобы выразить свою позицию и показать людям там свою поддержку", – говорится в сообщении организаторов запуска флага в поддержку акции "Жыве Беларусь!".

На наложенном на песню Цоя видео, опубликованном в Сети, можно увидеть, как национальный флаг Беларуси запускают в центре Киева.

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Відео: Dronarium Украина

При этом в белорусском Telegram-канале NEXTA Live, освещающем протесты, поблагодарили украинцев за поддержку.

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Напомним, после окончания шестых в истории Беларуси выборов президента страну охватили массовые протесты, которые переросли в противостояние демонстрантов с ОМОНом. Известно об одном погибшем.

Подробнее о том, что происходит в соседней стране, смотрите в видео:

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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