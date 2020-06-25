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Над Родиной-мать снова подняли флаг (видео)

25 июня, 03:19

Елена Вус Елена Вус

Подобную акцию ЛГБТ назвали циничной

В среду, 24 июня в Киеве представители христианской молодежи в ответ на акцию ЛГБТ-сообщества провели флешмоб, подняв над памятником Родины-матери сине-желтый флаг с надписью "Украина за семью".

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Видео акции было опубликовано на YouTube-канале организации.

"Мы молодежь, которая исповедует традиционные христианские ценности, решительно осуждаем попытки агрессивной пропаганды ЛГБТ-сообщества на культурные памятники столицы", – отметил организатор акции.

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По его словам, эта "выходка не только оскорбляет память героев Второй мировой войны, но и оскорбляет чувства миллионов украинцев".

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Напомним, 21 июня участники акции запустили дрон с флагом ЛГБТ-сообщества. Коптер завис над памятником таким образом, что он оказался словно висящим на мече скульптуры. Напомним, ранее планировалось, что Марш равенства-2020 в Киеве состоится в Киеве 21 июня. Однако из-за пандемии коронавируса и карантина, мероприятие провести не удалось.

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видео семья флаг молодежь родина-мать лгбт христиане флешмоб

Источник: Сегодня

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