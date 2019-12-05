Нападения на женщин в Киеве: почему не могут обезвредить преступника и как защититься

Соседи нападающего не могут обратиться в суд, чтобы того принудительно отправили на лечение

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Нападения средь бела дня потрясли столицу. Мужчина нападает на женщин. Бьет и угрожает ножом. Местные жители говорят, что знают нападающего, он психически болен. Почему полиция бессильна против него?

"Шел мне навстречу и совершенно неожиданно набросился на меня и начал бить ногами", – рассказывает Алена Ткаченко, жертва нападения.

Средь бела дня неизвестный набросился на Алену. Молодая мама шла за дочкой в детсад. Еще раньше тот же человек сбил с ног Людмилу. Она получила травмы позвоночника.

"Просто вот кулаком, одним кулаком сбил меня с ног, бил в спину. И вторым вдогонку, когда я уже летела на землю. Вторым он наверно в голову хотел попасть. Но попал мне в шею", – говорит Людмила Чумаченко, еще одна жертва нападения.

Уже в другом районе Киева жертвой незнакомца едва не стала Анна. Вспоминает: мужчина подошел сзади и замахнулся ножом:

"Когда я повернулась – он стоял на расстоянии вытянутой руки, медленно подходил, с безумными глазами и повторял: "Я только это умею".

Женщину чудом спасли прохожие.

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И без детальных расследований киевляне знают, от кого исходит угроза. Но проверить состояние психического здоровья соседа жители не имеют права.

Виктор Карпенко, адвокат:

"Вправе обратиться опять же через суд, по решению суда чтобы лицо поместили на лечение – это близкие родственники, то есть муж, жена, дети, родители".

Единственный выход – обращаться в полицию. Зафиксировать травмы, если были, и постоянно контролировать ход расследования.

В опасных ситуациях старайтесь держать дистанцию или имитируйте телефонный звонок – это может отпугнуть преследователя, советует инструктор по самообороне. Если на вас набросились – прежде всего защищайте голову.

"Руку на затылок, вторую – просто сверху. Таким образом мы защищаем виски, челюсть, лицо", – говорит Владимир Кучма, тренер по самообороне.

Напомним, ранее, в связи с тем, что нападения случаются буквально каждый день, новости "Сегодня" выяснили как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой. Ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

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