Нарушителей карантина в Киеве уже оштрафовали на более 90 тысяч гривен

В целом, полиция составила 574 административных акта и открыла три уголовных дела

Полиция города Киева составила уже 574 административных протокола на нарушителей ограничительных мер. По первым пяти в бюджет взыскано 91,8 тысяч гривен, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Также нарушили одно уголовное производство по постановке лица в опасность заражения вирусом. И три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", – подчеркнул градоначальник.

Виталий Кличко напомнил, что в городе работает Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19. В группу риска, которую контролирует центр, вошли почти 40 тысяч киевлян. Это те, кто прибыл из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировал с больными.

"На сегодня мониторинговый центр уже осуществил почти полторы тысячи результативных контактов для получения информации – звонков и опросов о самочувствии, пребывание в самоизоляции, о контактах за последние дни. Далее специалисты центра предоставляют рекомендации или необходимую помощь. В том числе и эмоциональную поддержку или психологическую помощь. Важный аспект работы центра – мониторинг соблюдения определенными категориями правил самоизоляции или обсервации. Те, кто отказывается идти на контакт с центром, 100 процентов будут иметь дело с правоохранителями", – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что информация о киевлянах, которые находятся в базе мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ.

"Это по теме псевдосписков, которые сегодня "гуляют" по сети", – отметил Виталий Кличко. В тренде У Кличко рассказали, где в аптеках Киева можно купить маски

Он также добавил, что Мониторинговый центр в своей работе использует опыт работы подобных центров в Сингапуре и Сеуле. И работает, чтобы, определив группы риска и их контакты, максимально предотвратить распространение заболевания.

Как сообщалось, в Киеве до 24 апреля запрещено находиться в общественных местах без защитных масок и начинает действовать еще ряд противоэпидемических ограничений.

Ранее Киевская городская государственная администрация на фоне ужесточения ограничительных мер в городе уточнила список магазинов и предприятий, которые могут работать в условиях карантина. Так, в городе, как и прежде, разрешена торговля продуктами питания в магазинах, киосках при условии запрета продажи незащищенных продуктов питания, приготовления еды или напитков и употребления их. В частности, разрешено продавать только фасованные продукты и продукты в упаковке изготовителя, бутилированные или пакетированные напитки.

Отметим, что нарушение карантинных мер карается штрафом от 17 тысяч гривен. О ситуации с карантином и коронавирусом в мире смотрите в сюжете:

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