Наряды для метро: на станциях можно увидеть мозаики, витражи и муралы

Грандиозные муралы на "Осокорках"

Столичную подземку многие киевляне воспринимают как быстрый и удобный способ передвижения по городу. Но давайте на минутку сбавим бешеный темп, и не спеша рассмотрим некоторые из станций. Панно, витражи, мозаики и муралы – это все о нашем метро.

Одной из самых оригинальных вскоре станет станция "Осокорки". Здесь, на стенах и потолке платформенного зала, стрит-арт художники из разных стран мира создают невероятные муралы, посвященные Украине. Вот рисунок под названием "Авдеевка", поражающий своей глубиной: на фоне черно-белых домов прифронтового поселка неизвестный ребенок розовым маркером нарисовал свои несбывшиеся мечты – собаку, игру с мячом, домик и улыбающееся солнышко. И пусть некоторые скажут, мол, странные "детские каракули", смотрите на мир шире. Вот бурый карпатский медведь и крымсоктатарская девушка с букетом желтых тюльпанов. Нашел здесь место и портрет величайшего актера Богдана Ступки, и девочка, играющая на пианино в день массовых убийств в центре столицы – 20 февраля 2014 года. Работы на станции осталось немного, но уже сейчас практический каждый пассажир достает телефон, чтобы сделать здесь фото. То ли будет после финиша.

Лавра на левом берегу и зрительный зал в центре

Не "Осокорками" едиными может похвастаться метро. Еще недавно не особенно примечательной была станция "Левобережная". Но к песенному конкурсу "Евровидение", который проходил в столице в 2017 году, ее отремонтировали. Тогда в вестибюле появилось громадное полукруглое черно-белое панно с видами Киева – Лаврской колокольней, храмами. Оно выполнено в необычной технике, вид с разного ракурса заметно отличается.

Проехав несколько станций по этой же, красной, ветке, выйдем на "Театральной". С 2014 года ее украшает необычное 3-D граффити: зал со зрителями. Только вот на сцене они видят не актеров, а пассажиров подземки. Арт-объект появился здесь не случайно – им во время активной декоммунизации прикрыли барельеф Ленина.

Самые знаменитые станции с фресками и уникальными орнаментами

Среди традиционно знаменитых станций – "Золотые ворота" с ее неповторимыми мозаиками. Открыта она была только в 1989 году, а такое ощущение – что несколько веков назад. И все благодаря декору. Тут мы видим и портреты князей времен Киевской Руси, и изображения храмов, и древние орнаменты. Удивительно, но ни одна из мозаик не повторяется. В метро говорят: если войти на станцию

"Золотые Ворота" с улицы и пройти по платформе по ходу часовой стрелки (сначала по левой стороне вперед, а затем по правой назад), заглядывая в арки, то можно проследить историю древнего Киева. Есть на станции и "тайная" надпись: "Слава Украине". Она выложена коричневой смальтой на мозаичном фризе в вестибюле между эскалаторами. Правда, сейчас разобрать ее практически нереально.

Сделайте паузу и на станции метро "Крещатик", чтобы рассмотреть детальнее майоликовые панно (майолика – разновидность керамики, изготавливаемой из обожженной глины с использованием расписной глазури). Их автор – художница Оксана Грудзинская. Всего на станции 16 орнаментов – с подсолнухами, цветами – и ни один, как и на "Золотых воротах", не повторяется.

На "Почтовой площади" течет Днепр из стекла

Отправляемся на самую "речную" станцию подземки. Думаете, это "Днепр". А вот и не угадали. Едем на "Почтовую площадь". При строительстве эта станция была полностью выполнена в речной тематике. На стенах выложили голубую, как вода, плитку (сейчас она заменена бежевой), вестибюль украсили ласточками. Но главной ее изюминкой стал витраж из разноцветного литого стекла под названием "Днепр", который создала художница Ирина Левицкая. Здесь можно увидеть не только могучую реку, разделяющую Киев на левый и правый берег, но и силуэты городских зданий. Рассмотрели мы и здесь знаменитую колокольню Лавры. А вы сможете найти?

Картина в переходе на "Кловской"

Упомянем не только вестибюли станции, но и выглянем немного за границы подземки. Например, на станции "Кловская". В 2016 году один из подземных переходов, ведущих к станции, оригинально украсили. Стены теперь напоминают разноцветную мозаику, а посреди одной из них "повесили" крупную картину с панорамой Киева. Некоторые раскритиковали работу – мол, безвкусно. Но нам кажется, что так смотрится намного лучше, чем обрисованные, обшарпанные и неприглядные стены других переходов.