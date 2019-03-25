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Население Киева за год увеличилось на 16 тысяч человек

Сегодня, 12:35

На протяжении января этого года численность населения в столице сократилась на 286 человек

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
Население Киева за год увеличилось на 16 тысяч человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ae/d75/5c98aed752921.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ae/d75/5c98aed752921.jpg Другие новости На протяжении января этого года численность населения в столице сократилась на 286 человек

Численность населения Киева за 2018 год увеличилось более чем на 16 тысяч человек. Такие данные содержатся в экспресс-выпуске Главного управления статистики в Киеве.

Так, численность населения в столице по оценке на 1 февраля 2019 года составила 2 950 533 человека. Годом ранее этот показатель составлял 2 934 401 человек.

Скриншот
Скриншот

При этом на протяжении января этого года численность населения в столице сократилась на 286 человек. Уменьшение произошло за счет естественного сокращения – 600 человек, одновременно был зафиксирован миграционный прирост населения – 314 человек.

Напомним, что население Украины сократится на 6,8% – до 39,5 млн человек к 2030 году. Такой прогноз озвучила директор Института демографии социальных исследований НАНУ Элла Либанова во время круглого стола. Также Либанова отметила, что доля трудоспособного населения снизится на 12% – до 24 млн. Основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж.

При этом низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины. По словам социологов, для падения численности населения Украины есть и иные причины.

Ранее мы писали, какой ЗАГС стал самым популярным среди киевлян.

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Тег Киев, население, демография, прирост

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