ФОТОФАКТ. Нашествие бобров в Киеве: грызуны уничтожают остров

Животные устроили настоящий лесоповал на Жуковом острове

В Запорожской области заметили следы жизнедеятельности бобров. Фото: "Пологовские вести".

Нашествие бобров в Киеве: грызуны уничтожают остров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d9a/7f0/5c6d9a7f0e01f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d9a/7f0/5c6d9a7f0e01f.jpg 2019-03-11T11:50:00+02:00 Другие новости Животные устроили настоящий лесоповал на Жуковом острове

В Киеве зафиксировано нашествие бобров. Так, животные обгрызли деревья на Жуковом острое в Голосеевском районе столицы.

Фото уничтоженных растений опубликовала на своей странице пользовательница Facebook Татьяна Красова.

"Да уж, бобры на славу постарались. Теперь на одну дубраву стало меньше", – написала Красова.

На фото видно, как одно дерево уже рухнуло от набега грызунов.

Напомним, на озере в парке Позняки разбушевались бобры. Животные начали активно точить деревья, которые расположены у воды. Видимо, в планах животных – построить плотину.

Также сообщалось, что бобры массового гибнут в результате загрязнения воды на Волыни.

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