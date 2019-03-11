ФОТОФАКТ. Нашествие бобров в Киеве: грызуны уничтожают остров
Животные устроили настоящий лесоповал на Жуковом острове
В Киеве зафиксировано нашествие бобров. Так, животные обгрызли деревья на Жуковом острое в Голосеевском районе столицы.
Фото уничтоженных растений опубликовала на своей странице пользовательница Facebook Татьяна Красова.
"Да уж, бобры на славу постарались. Теперь на одну дубраву стало меньше", – написала Красова.
На фото видно, как одно дерево уже рухнуло от набега грызунов.
Напомним, на озере в парке Позняки разбушевались бобры. Животные начали активно точить деревья, которые расположены у воды. Видимо, в планах животных – построить плотину.
Также сообщалось, что бобры массового гибнут в результате загрязнения воды на Волыни.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. Нашествие бобров в Киеве: грызуны уничтожают остров". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд весны
Температура воздуха на 8 марта в столице побила рекорд дневной и ночной отметки