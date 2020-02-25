Насколько опасны мосты в Киеве: эксперты рассказали о скрытых проблемах

Некоторые из столичных мостов не видели капитального ремонта по 70 лет

Виталий Кличко поручил коммунальщикам проверить все мосты в Киеве. И пока чиновники готовят инспекции, корреспонденты новостей "Сегодня" также отправились в рейд по потенциально аварийным путепроводам. Какие шокирующие нарушения обнаружили?

Из 170 столичных мостов вместе с Александром Сергиенко, директором Института города, выбираем самые старые и направляемся в рейд. Первый в списке – Воздухофлотский.

"Ну, тут асфальто-покрытие вполне удовлетворительное", – отмечает эксперт.

Но асфальт по требованиям безопасности перекладывают раз в 5 лет. Это так называемый "косметический ремонт", потому истинное состояние моста можно узнать, только если заглянуть под него.

"Эта штукатурка внешняя, она осыпается. Когда такое появляется, его надо сразу заделывать, чтобы оно не упало. Ничего смертельного не будет, мост не рухнет, но может упасть на голову или на автомобиль", – отмечает эксперт.

Такая история произошла на днях на Дегтяревском мосту. В Киеве кусок моста упал на проезжающий под ним автомобиль. Водитель авто не пострадал, но в машине избит капот и разбитое лобовое стекло. Спрашиваем: "А из-за чего вообще могла глыба упасть?".

"Вот видите трещины, покрошилось. Вода постепенно стекала, оно отслоилось. Отслоившееся, когда какой-то грузовик проезжал сверху, под действием вибрации откололась", – объясняет эксперт. В тренде В Киеве "скорая" попала в ДТП: такси занесло на тротуар (фото)

Возвели эту переправу 57 лет назад, и все это время она без капитального ремонта. Штукатурка осыпалась, а одна из балок, на которых держится конструкция, начала гнить.

"Если вода проникает в тело моста и замерзает, то она рвет все. Вот мы видим второй тавр, очевидно, что там было замыкание. Это значит, что сверху проходила вода", – указывает эксперт.

Поднимаемся на сам мост.

"Есть продольная трещина. Вот как только проезжают большие грузовики, мы чувствуем колебания, это значит что для моста это лишняя нагрузка", – утверждает эксперт.

Состояние моста Патона потенциально опасное, но насколько? Построили уникальное сооружение 67 лет назад. Последние 30 лет планируют реконструировать. Чтобы проверить его на аварийность, осмотреть снаружи – экспертам мало. Надо делать детальное исследование.

А тем временем в Украине на ремонт дорог планируют потратить почти в пять раз больше, чем в прошлом году. Так, если в 2019 году на строительство дорог выделяли 25 миллиардов гривен, то в этом – вплоть до 113 миллиардов. Починить планируют 6500 километров дорожного полотна. Читайте подробней, где находятся самые плохие дороги в Киеве, и как их будут ремонтировать.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама