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"Не более одного на 10 "квадратов": в Киеве вводятся ограничения при посещении магазинов и аптек

22 марта, 03:44

Елена Вус

Срок исполнения - 25 марта

В Киеве, где где ранее остановили работу общественного транспорта, с 25 марта вводятся ограничения на пребывание граждан в помещениях продуктовых магазинов и аптек.

Об этом говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС Киевской городской государственной администрации от 21 марта, обнародованном на сайте КГГА.

"Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 кв. м и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм", – говорится в документе.

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Ответственными за выполнение лицами определены: исполняющая обязанности директора Департамента промышленности и развития предпринимательства Валентина Попович, руководители предприятий.

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Срок исполнения – 25 марта.

Кроме того, в столице с 21 марта ввели запрет на использование детских и спортивных площадок в парках, скверах и на придомовых территориях.

Также в Киеве с 23 марта ограничивается пользование всем общественным транспортом – автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин магазины аптека коронавирус ограничения COVID-19

Источник: Сегодня

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