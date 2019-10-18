Не царское это дело: в киевском музее охранником "работает" российский император Александр II

Уникальная скульптура более ста лет назад была отлита в Париже и подарена Киеву бароном-меценатом

/ Фото: Александр Марущак

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Мало кто из киевлян и гостей города знают, что здание Национального музея "Киевская картинная галерея" на улице Терещенковской, 9, (бывший Музей русского искусства) "охраняет" сам русский император. Бронзовая скульптура Александра II стоит в дворике галереи вот уже сто лет.

"Бытует мнение, что этот памятник ранее украшал Европейскую площадь и был свергнут с пьедестала после революции, но это не так. В 1910 году эта бронзовая статуя была подарена для украшения интерьера Киевской публичной библиотеки, которая тогда строилась. Щедрый дар городу сделал барон Владимир Гинцбург. В советское время скульптура чудом не попала на переплавку, как другие памятники той эпохи. Императора спасло то, что автором оригинала царской статуи, с которого сделана отливка, был знаменитый скульптор Марк Антокольский. Это был исключительно меценатский жест и щедрый подарок для Киева", – рассказал сайту "Сегодня" исследователь истории Киева Михаил Кальницкий.

Кстати, этот памятник был изготовлен в Париже, а затем по поручению барона был доставлен в Киев.

"Скульптура попала к нам сразу после революции в 1919 году. Ранее она украшала вестибюль киевской публичной библиотеки (сейчас здесь расположена Парламентская библиотека). То, что бронзовая скульптура попала к нам, фактически спасло ее от переплавки и уничтожения. Наш Александр уцелел и служит нам своеобразным талисманом и охранником галереи", – рассказали сайту "Сегодня" в Национальном музее "Киевская картинная галерея".

Сотрудники отмечают, что посетители их музея могут посмотреть на императора только через окно. Во двор, где находится император, посетителей не пускают – двор музея закрыт. И лишь киевские экскурсоводы иногда проводят туда посетителей, чтобы показать Александра II в плаще и вооруженного саблей.

Кстати, Национальный музей "Киевская картинная галерея" – одно из самых значительных собраний изобразительного искусства Украины. Коллекция насчитывает более 12 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Тут можно увидеть уникальные работы художников Левицкого, Боровиковского, Тропинина, Айвазовского, Федотова, Ге, Крамского, Шишкина, Репина, Верещагина, Кустодиева, Нестерова, Врубеля.

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