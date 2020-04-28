Не дожила до юбилея: 24-я смерть от коронавируса в Киеве

24-й жертвой нового коронавируса COVID-19 в Киеве стала 69-летняя Тамара Ж., которой 13 мая должно было исполниться 70 лет. Женщина проживала по улице Симиренка на Южной Борщаговке в Святошинском районе столицы.

"Женщина заболела 5 апреля. Она страдала гипертонической болезнью 2-й и 3-й степени, у нее был инсульт, а до этого она перенесла еще один. Женщину госпитализировали в Киевскую клиническую больницу №8. Позитивный результат на COVID-19 у нее был подтвержден 20 апреля. Она умерла 27 апреля, данные только сегодня нам передали", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Женщина проживала одна. У нее никого из родных не было.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за прошлые сутки, 27 апреля, в Украине от коронавируса скончались 19 человек , а общая цифра летальных случаев составила 239. Но поскольку эта женщина не вошла в их число, то цифра возрастает до 20 и 240 соответственно.

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Также напомним, что мэр столицы Виталий Кличко сообщил – в Киеве по состоянию на 28 апреля коронавирус лабораторно подтвержден у 1298 человек, 78 – за прошлые сутки.

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