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Не меньше 30 дней каникул: в КГГА предложили новый график учебного года в Киеве

15 августа, 14:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Как обычно, учебу разделят на два семестра

Департамент образования и науки Киевской горгосадминистрации (КГГА) предложил учебным заведениям столицы структуру нового учебного года, который начнется в условиях карантина. График может меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Киеве, пишет KV.

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В опубликованном документе указано, что учебный год начинается 1 сентября 2020 года, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля 2021 года. Кроме того, общая продолжительность школьных каникул не может быть меньше 30 дней.

Так, КГГА предложил следующий график учебы по семестровой системе:

  • І семестр — с 1 сентября по 24 декабря 2020 года;
  • ІІ семестр — с 11 января по 28 мая 2021 года;

Также определены сроки каникул в учебных заведениях:

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  • осенние каникулы — с 26 октября по 1 ноября 2020 года;
  • зимние каникулы — с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года;
  • весенние каникулы — с 22 по 28 марта 2021 года.

Ранее Минздрав дал рекомендации по борьбе с коронавирусом в школах. В связи с эпидемией в учебных заведениях изменится расписание уроков, учителя будут опрашивать учеников об их самочувствии, а директор должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей.

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Кроме того, недавно в МОН назвали две даты начала учебы в украинских вузах. Как выяснилось, первокурсники и "магистры" начнут позже, чем студенты остальных курсов.

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Киев школа карантин учебные заведения учебный год
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