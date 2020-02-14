Не нервируйте Тони: почему на вольере гориллы из Киевского зоопарка появились ролеты (фото)

Фото: Киевский зоопарк

На вольере, где содержится любимец посетителей и старожил Киевского зоопарка – горилла Тони, появились ролеты. Сайт "Сегодня" узнал в чем причина новшества.

В зоопарке говорят, что Тони стал плохо реагировать на посетителей, которые норовят постучать по стеклу его вольера. Это явно раздражает животное.

"Мы решили установить на стекле вольера ролеты. Смотрители будут наблюдать за Тони. Если у него будет хорошее настроение – будем их открывать, а если у него нет желания видеть людей – опускать створки, чтобы зря его не тревожить. К такому решению пришли, понаблюдав за Тони месяц. Он уже не молодой и как любой старик начинает вредничать, когда его раздражает шумное общество. Возле вольера мы даже заборчик поставили, чтобы люди не стучали по его стеклу. Таким образом мы обеспечиваем спокойную старость для нашего любимчика. Горилле Тони скоро 46 лет (в августе этого года), на человеческий возраст это около 70! Поэтому, мы позволили нашему уважаемому пенсионеру общаться с посетителями по его желанию", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском зоопарке. В тренде Убийство хирурга в центре Киева: подозреваемого задержали в аэропорту Одессы

Там добавляют, что создают максимально комфортные условия для Тони. Ему дают качественную пищу, полное медицинское обеспечение, любимые игрушки и уют – все лучшее для единственной гориллы в Украине.

Напомним, в 2019 году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляло аж 29 директоров.

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

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