"Не поддается логике". Эксперты прокомментировали надстройку-церковь на крыше в Киеве

В КГГА знают о скандальном храме на крыше, но пока не комментируют ситуацию

Фото: соцсети

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Столичные власти пока не комментируют надстройку в виде храма на крыше 16-этажной высотки на Оболони, на улице Героев Сталинграда, 4. Хотя ее начали строить еще десять лет назад и СМИ неоднократно поднимали тему этой необычной надстройки.

Эксперты говорят, что церковь на 16-м этаже высотки – это нонсенс.

"Для строительства культовых сооружений, в том числе церквей, существуют отдельные государственные строительные нормы. К таким сооружениям требований очень много, и они более завышены и строже, чем требования к строительству обычных жилых домов. Культовое сооружение предполагает под собой то, что его будет посещать большое количество людей. В помещении храма должны быть повышенные меры пожарной безопасности. Там должно быть, как минимум, четыре входа и выхода. А строить такую надстройку на крыше высотного дома – это просто нонсенс. То, что мы видим на крыше высотки на Героев Сталинграда – это, мягко говоря, не поддается логике. Там не просто нарушение строительных норм. Там нарушено несколько десятков строительных норм и законов Украины в сфере строительства. Я считаю, что с этой конструкцией власти должны поступить аналогично, как и со скандальной надстройкой на Крещатике, когда ее снесли. Тут однозначно должно быть предписание государственной строительной инспекции о демонтаже этой надстройки-храма на Оболони. На крыше допускается перепланировка квартиры, строительство мансарды или максимум можно оборудовать художественную мастерскую или фотостудию, но никак не храм с грубыми нарушениями", – прокомментировал сайту "Сегодня" Александр Вовченко, президент Института реформ и развития Киева.

По мнению президента конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, необходимо смотреть проектную документацию дома.

"Если человек обустраивает храм у себя в комнате или спальне, то запретить ему это сделать мы не можем – это его личная территория. Другое дело, то что мы видим на фото высотного дома на Оболони. Я глубоко сомневаюсь, что такое помещение было запроектировано. Нужно посмотреть на проектную документацию. Не исключено, что хозяин постройки использовал технический этаж для постройки такого помещения. Если это не технический этаж, а его спальня или другое помещение квартиры, то человек имеет право такое делать. Другой вопрос, что если по проекту не было такого помещения, то человек не имеет права самовольно строить подобные конструкции. Дома в городе должны иметь общий правильный вид, а если каждый начнет там что-то достраивать, например, часовню или баню, то это превратится в полный хаос. Тут нарушение явно присутствует, но чтобы разобраться, нужно смотреть документацию и все проверить", – говорит Лев Парцхаладзе, президент конфедерации строителей Украины.

В КГГА знают о скандальном храме на крыше, но пока не комментируют, будут ли принимать какие-то меры к хозяину высотного храма.

Ранее жители центра Киева обратили внимание, что на крыше здания на улице Софиевской, 1, где ранее была демонтирована незаконная надстройка, ведутся новые работы. Отметим, что появление надстройки на крыше здания на Майдане Независимости ранее вызвало немалый резонанс. В итоге власти заявили, что надстройка подлежит демонтажу.

Напомним, департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА отменил право на выполнение строительных работ на крыше старинного особняка на ул. Леонтовича, 1 напротив Владимирского собора. Ранее вокруг этого дома вспыхнул скандал, так как одна из владелиц квартир начала строить мансарду.

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